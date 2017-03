JOSÉ Melo reinaugura barco PAI, que passa a integrar programas Todos pela Vida

O Programa de Atendimento Itinerante (PAI), do Governo do Amazonas, está de volta para atender com serviços as comunidades do interior do Estado. Nesta quarta-feira, 15 de março, o barco “Todos pela Vida”, do Governo do Estado, iniciou as atividades.

A primeira das três embarcações recuperadas para o programa, saiu hoje de Iranduba com destino aos municípios da calha do rio Juruá, após inauguração que contou com a presença do governador do Amazonas, professor José Melo, da presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS), a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, e do vice-governador Henrique Oliveira.

Em sua primeira viagem, com previsão de chegar no dia 28 de março ao destino inicial, o barco Todos pela Vida deve beneficiar cerca de 15 mil pessoas. Além dos serviços que já integravam o PAI, como atendimento do INSS, emissão de certidão de nascimento, de RG, Carteira de Trabalho, entre outros documentos e atendimento médicos diversos, o barco “Todos pela Vida” aumentou q atuação com serviços inéditos. Na área de saúde, por exemplo, passa a oferecer exames de ultrassonografia.

“Foram seis meses de recuperação deste barco, mas agora vem o que há de mais importante, que são os serviços que serão oferecidos para a população, já que ele vai aonde outros não vão. Através dele, e das outras duas unidades que já estão sendo finalizadas e já estarão nos rios, nós poderemos levar a mão amiga do Governo do Amazonas para quem mais precisa”, disse o governador José Melo.

a reforma dos três barcos, foram investidos R$ 7 milhões via FPS. “Essa é uma grande obra que leva uma quantidade de benefícios enorme para as pessoas. É o governo chegando na ponta para aqueles que mais precisam. Estou contente e emocionada porque trabalhamos muito para chegar até esse dia”, disse a presidente de honra do FPS, Edilene Gomes de Oliveira.

Foto: Joel Arthus / Secom