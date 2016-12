José Melo participa da solenidade alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos e da inauguração da 2ª etapa da Ligação Viária Presidente Dutra

Nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o Governador do Estado, José Melo, cumpre duas agendas oficiais, sendo a primeira às 9h, no auditório da sede do Governo, quando participa da solenidade alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. Na ocasião serão instalados os Comitês Estaduais de Prevenção e Combate à Tortura e de Respeito à Diversidade Religiosa, bem como o Lançamento do 1º Plano Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O evento é coordenado Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

A segunda agenda do Governador José Melo será às 19h30 na entrega da 2ª etapa da Ligação Viária Presidente Dutra (LPD) e orla, localizada à margem direita do Igarapé do São Raimundo – entre a rua Oswaldo Cruz até a avenida Presidente Dutra, na Glória. A obra, coordenada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM), integra o Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim III).

Com investimentos de R$ 25,59 milhões, a 2ª etapa da LPD tem sistema viário, que inclui: calçadão, microdrenagem (meio-fio e sarjeta), iluminação pública, pintura de sinalização horizontal e vertical, ciclovia e urbanização da orla.