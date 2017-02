José Melo lança programa Municípios Sustentáveis do AM e apresenta nova Matriz Econômica Ambiental

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), lança nesta quarta-feira (8), o programa Municípios Sustentáveis do Amazonas (MS Amazonas). O evento presidido pelo governador do Amazonas, professor José Melo, terá a presença do ministro do Meio Ambiente (MMA), José Sarney Filho. Na ocasião, também serão assinados cinco termos de cooperação técnica com instituições parceiras para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade do Amazonas.

O programa MS Amazonas é o primeiro de uma série de instrumentos que serão implementados para reduzir o desmatamento, degradação ambiental e queimadas no Estado, com destaque para a região Sul, associado à política da Matriz Econômica Ambiental. Os municípios de Apuí, Boca do Acre, Manicoré, Lábrea, Humaitá, Novo Aripuanã e Canutama serão os primeiros a estabelecer diálogo com a Sema para adesão ao programa.