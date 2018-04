O Tribunal Regional Federal da 1a. Região deferiu parcialmente o Habeas Corpus em favor do ex=governador José Melo e da ex-primeira dama, Edilene Melo – presos no dia 26 de dezembro do ano passado.

O TRF substituiu a prisão por outros medidas cautelares. José Melo e Edilene Melo deverão deixar a prisão ainda hoje.