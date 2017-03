José Aldo desembarca nesta sexta-feira em Manaus e visita supermercado que irá doar três toneladas de alimentos ao jogo beneficente

O campeão dos penas do UFC, José Aldo Júnior, desembarca no Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus, logo na primeira hora desta sexta-feira, dia 03, 1h15.

O lutador amazonense chega antes à terra natal para afinar os últimos detalhes do amistoso beneficente ‘Amigos do José Aldo x Amigos do Ronys Torres’, que acontece neste sábado, dia 04, às 18h, na Arena da Amazônia.

O evento social é uma realização do Governo do Amazonas e os ingressos, mediante 1 kg de alimento não-perecível, continuam em 22 postos da Cidade.

Antes mesmo de pisar na capital amazonense, Aldo afirma estar empolgado com a terceira edição do jogo beneficente e convida a população a lotar a Arena. “Já tive notícias que a troca de ingressos está com tudo e fiquei muito feliz em saber disso. Tenho muito carinho por este jogo, é uma oportunidade de reunir os amigos para animar a cidade que nasci, mas principalmente uma oportunidade de fazer o bem. Só tenho agradecer a todos aqueles que já estão se programando para ir, à minha madrinha Edilene Oliveira (primeira-dama do Estado), e convido todo mundo a fazer uma grande festa. Quero ver a Alvorada em peso”, destacou.

Um dos reforços confirmados no time de José Aldo, que chega a Manaus no sábado pela manhã, é o cantor do Só pra Contrariar (SPC), Fernando Pires. O vocalista tambem está contando os minutos para entrar na Arena da Amazônia e não perdeu a chance de convocar os amazonenses. “Eu vou estar no jogo deste meu parceiro, que é o José Aldo, e espero todo mundo para a gente fazer uma bonita festa. Tenho um carinho muito grande por esse lutador e eu não poderia ficar de fora”, comentou.

Outros grandes nomes do esporte e da televisão também estão confirmados, como o do tetracampeão Bebeto, o pentacampeão Denílson, os jogadores Emerson Sheik, Renato Abreu, os ex-jogadores Fabiano, Fabão, Gonçalves, Leandro Ávila, Marcos Assunção, os jogadores premiados do Beach Soccer Jorginho e Anderson Águia, o humorista Smigol, o modelo e ex-Fazenda, Marcelo Bimbi, entre outros.

José Aldo em Manaus

Nesta sexta-feira, dia 03, às 14h, José Aldo fará uma visita ao supermercado Frigo Um, que fará a doação de três toneladas de alimentos à partida beneficente, arrecadação esta que será repassada ao Fundo de Promoção Social (FPS) e, posteriormente, às famílias do interior do Amazonas afetadas pela cheia.

O Frigo Um fica localizado na Avenida Cosme Ferreira, número 631, Coroado, passando a Mini Vila do Coroado, no mesmo sentindo da Fiat (sentido Bola do Coroado/ Centro). Na ocasião, o lutador deve atender fãs e encontrar o dono do comércio. A ação é aberta à imprensa. “Desde já, agradeço essa doação maravilhosa. Irei lá com muito carinho”, disse Aldo.

Doação de sangue

Para quem fizer ‘Doação Show de Bola’, no Hemoam, poderá apresentar o certificado de doador na administração da Arena da Amazônia (localizada na Loris Cordovil) – no período do dia 23 de fevereiro a 03 de março, das 9h às 17h, para receber o ingresso e mais um cupom para participar de um sorteio de uma camisa autografada por Aldo, Ronys e amigos.

Postos de troca dos ingressos

De 2 a 3 de março (das 8h às 17h)

Escola de Tempo Integral Áurea Braga (Zona Leste)

CETI Áurea Braga (Zona Oeste)

Colégio Estadual (Centro)

Escola Estadual Gilberto Mestrinho (Centro)

Escola Estadual João Santos Braga (Zona Norte)

Secretaria Estadual de Educação – Seduc (Zona Sul)

Escola Estadual Arthur Virgílio (Zona Norte)

Escola Estadual Eldah Bitton (Zona Oeste)

Comando Geral da Polícia Militar (Zona Sul)

Vila Olímpica (Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro)

Centro Cultural Thiago de Mello (bairro Jorge Teixeira)

Estádio Carlos Zamith (Jorge Teixeira)

Pronto Atendimento aos Cidadãos (PACs) dos bairros de Educandos, Compensa, Alvorada e nos Shoppings Cidade Leste e Via Norte

Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped)

Centros de Convivência da Família Magdalena Arce Dou (Santo Antônio) e Padre Pedro Vignoloa (Cidade Nova)

Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida (Aparecida)

Centro Cultural Povos da Amazônia – CCPA (Praça Francisco Pereira da Silva – S/N – Distrito Industrial)

Dia 4 de março (das 8h até o início da partida)

Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil)

Edições anteriores do jogo beneficente:

2015 – Aldo x Delmo

Público – 22 mil pessoas

Arrecadação de alimentos- 30 toneladas

Placar: Delmo 2 x1 Aldo

2016 – Aldo x Pizzonia

Público – 33 mil pessoas

Arrecadação de alimentos – 40 toneladas

Placar: Aldo 4 x1 Pizzonia

FONTE: PORTAL DO ZACARIAS