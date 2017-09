‘Jogar em Manaus é importantíssimo para futebol feminino’, diz técnico da seleção brasileira de futebol

Em Manaus para enfrentar a África do Sul pelo Torneio Olímpico de Futebol nesta terça-feira, 9 de agosto, a Seleção Brasileira Feminina teve treino reforçado no CT Carlos Zamit, na zona oeste da cidade, no fim da tarde desta segunda-feira, dia 8. Ainda decidindo sobre a composição que vai entrar em campo na Arena da Amazônia, o técnico da seleção, Vadão, fez o reconhecimento do campo, elogiou a qualidade do estádio e afirmou que jogar em Manaus é importantíssimo para o futebol feminino.

Ainda surpreso com as demonstrações de carinho e a grande torcida brasileira nos estádios, Vadão disse que encarou com bons olhos o anúncio do jogo na capital amazonense, na época do sorteio das chaves. “Quando saiu a tabela dos jogos e caiu Manaus no terceiro jogo, achei importantíssimo para o futebol feminino vir jogar aqui porque a resposta do campeonato Brasileiro foi o melhor público”, disse.

Em junho, a Arena da Amazônia quebrou recorde de público recebendo o maior número de torcedores para uma partida de futebol feminino. Pela Liga Nacional Sub 20, os times de Iranduba e Adeco-SP levaram um público de 17,3 mil pessoas. Para Vadão, é um termômetro de que a modalidade deve buscar novos caminhos para se desenvolver pelo país.

“Uma resposta muito positiva. Agora nós precisamos trabalhar melhor isso, divulgar melhor. Está centralizado mesmo no sul e sudeste o maior número de equipes e jogadores da seleção. Agora, temos a Micaele, que jogou no Iranduba e faz parte da nossa seleção de base e é daqui. Então, acho que temos que expandir isso. Mas a expansão se joga nas costas da Seleção, da medalha de ouro para expandir. Diferentemente do Brasil, a gente começa a casa pelo telhado “, comentou.

Vistoria – Vadão fez vistoria ao campo da Arena da Amazônia e elogiou o gramado. “A grama está baixa, que é a com que a gente está acostumado a jogar. Estamos adaptados e o gramado tá muito bom. Estão de parabéns”.

Classificada para a próxima fase do torneio olímpico de futebol, a Seleção Brasileira Feminina enfrenta a África do Sul com tranquilidade, mas com a missão de vencer e manter a primeira posição no grupo E. No treino, sem a presença de público, o clima era de descontração. O técnico evitou comparações com o time masculino e disse que não existe rivalidades e minimizou as comparações entre Marta e Neymar.

Com ingressos esgotados, o jogo entre Brasil e África do Sul acontecerá às 21h, na Arena da Amazônia.