Jocione Souza, candidato a Prefeitura de Novo Aripuanã garante que trará emprego e renda ao município

Com a promessa de mais empregos e renda para população, milhares de pessoas lotaram a Rua Cônego Bento, no município Novo Aripuanã (distante 226 km de Manaus) na noite da última sexta- feira (26), para ouvir as propostas de governo da coligação “Agora é a vez do povo” liderada pelos candidatos a prefeito Jocione Souza, do Partido Social Democrático do Brasil (PSDB) e vice Raimundo Albuquerque, conhecido como “Raiz”, do Partido da Republica (PR).

O evento contou com a participação do deputado federal Átila Lins e os deputados estaduais, Josué Neto do Partido Social Democrático (PSD), Berlamino Lins e Sidney Leite do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Adjunto Afonso do Partido Democrático Trabalhista (PDT), autoridades e lideranças municipais e prefeitos de outros municípios.

No início do discurso político, o candidato Jocione Souza agradeceu a cada morador da cidade pela presença expressiva no comício. “Quero agradecer a presença de cada comerciante, garimpeiro, funcionário público e ao meu povo de modo geral”, destacou.

Representando o governador, Amazonino Mendes, o deputado Adjunto Afonso (PDT), disse que Jocione é a esperança que a cidade precisa e que, com apoio do governo estadual e federal a cidade voltará a crescer. “Estou aqui apoiando a candidatura de Jocione, pois vejo que ele tem experiência, competência e é um grupo honesto. O município de Novo Aripuanã precisa ser reconstruído por eles”, disse.

O deputado estadual Josué Neto (PSD), frisou o resgate dos espaços sociais, para que a juventude tenha lugares saudáveis, apoio a guarda Municipal e aos demais órgãos da cidade. “Precisamos planejar o futuro, na utilização dos recursos públicos a favor do povo. A apresentação do Jocione faz com que possamos pensar em dias melhores para Novo Aripuanã. Estaremos em Manaus e em Brasília, para buscar recursos que impulsionem o crescimento desta cidade”, finalizou.

O candidato lembrou sobre todas as classes de trabalhadores da cidade, representados pelos garimpeiros, agricultores, pesqueiros e madeireiros, prometendo dias melhores para legalização das profissões e incentivo para os pequenos e médios empreendedores.

Direcionando o discurso aos políticos, o candidato pediu ao deputado federal Átila Lins a liberação de futuros recursos federais para recuperar a orla, projetos de infraestrutura e empregabilidade na cidade. “Precisamos do apoio de todos os deputados, pois temos famílias sofrendo com o desemprego e que, enfrentam filas de madrugada para retirar o Defeso do Pescador, Bolsa Família… É questão de honra termos postos que atendam essas pessoas”, destacou.

Em Novo Aripuanã não existem pontos de atendimento da Caixa Econômica Federal, Lotérica ou um órgão federal do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para que os moradores possam ter os direitos garantidos. Muitos moradores deslocam-se para outras cidades próximas, na tentativa de conseguir os benefícios federais e previdenciários.