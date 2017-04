JOÃO CAMPELO É REELEITO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS, E HERIVANEO SEIXAS É ESCOLHIDO REPRESENTANTE DA CALHA DO RIO MADEIRA

A eleição aconteceu nesta sexta-feira (31), às 15h, a Chapa de João Campelo, disputou a reeleição para a presidência e o conselho diretor para o biênio 2017/2019.

Os dois candidatos que concorreram ao cargo principal do movimento municipalista amazonense: foram o atual presidente João Campelo e o ex-presidente e atual prefeito de Manaquiri, *Jair Souto*.

A chapa encabeçada por Campelo – “Municipalistas, nossa união é a nossa força” – também teve como candidato a vice-presidente, o prefeito Andreson Cavalcante (Autazes); para o cargo de primeiro secretário o prefeito Júnior Leite (Maués); prefeito Lúcio Flávio do Rosário (Manicoré) como candidato ao cargo de segundo secretário; João Ocivaldo Batista, de Canutama, é o candidato ao cargo de primeiro tesoureiro e Wilton Pereira dos Santos, prefeito de Novo Airão, foi o indicado para a função de segundo tesoureiro.

A chapa de Jair Souto, que não possui nome, teve como candidato a vice, o prefeito de São Sebastião do Uatumã, Fernando Falabella; Antônio Peixoto, prefeito de Itacoatiara, é o indicado para primeiro secretário; Enrico Falabella disputa a vaga de segundo secretário, José Bezerra (Tapauá), concorreu ao cargo de primeiro tesoureiro e o prefeito de Itapiranga, Nadiel Serrão, foi o candidato a segundo tesoureiro.

João Campeão venceu com 33 votos contra 24 de Jair Souto. JOÃO CAMPELO utilizou as calhas dos rios como Madeira, Purus, Rio Negro e Solimões para eleger entre os prefeitos seus representantes de cada calha, ficando o nosso prefeito Herivaneo Seixas o escolhido da Calha do Madeira.

Herivaneo Seixas teve um dia pra lá de produtivo hoje (31) onde assinou contrato com o governo do estado para a construção de 50 casas populares para pessoas com renda de R$ 1.600,00 (Mil e seiscentos reais).

Herivaneo recebeu na sede da FUNASA em Manaus, novas bombas pulsifog e motocicletas que irão reforçar o combate às endêmicas no município.

Chaguinha de Humaitá