Irmao matou o irmao por causa de um celular

Uma briga entre dois irmãos por causa de um celular terminou em morte neste final de semana em Manaus. Rubens Eduardo da Silva Correa, 19, matou com uma facada no coração o irmão dele, Paulo Vitor da Silva, 18. O caso ocorreu na tarde de ontem, sábado (10), dentro do Terminal de Ônibus 5, o T5, na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José, na Zona Leste da capital.

Segundo familiares dos irmãos, os dois trabalhavam vendendo salgados no T5. Tudo teria começado por causa de constantes brigas para decidir quem deveria ficar em posse do aparelho celular. “Eles já vinham brigando há tempos devido esse celular”, explicou a mãe dos irmãos, a dona de casa Gilmara Alves da Silva, durante o velório de Paulo, na manhã deste domingo (11), na casa da família, no bairro Zumbi 2, Zona Leste.

Conforme parentes dos irmãos, que não quiseram se identificar, Rubens foi o último a tomar posse do celular. Irritado, e por vingança, Paulo teria furtado documentos de Rubens que, então, em resposta, saiu atrás de Paulo no Terminal 5 até encontrá-lo e desferir uma facada no coração da vítima. Após perceber a gravidade do que fez, o próprio suspeito, Rubens, levou o irmão ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde ocorreu o óbito.

De acordo com a mãe dos rapazes, Gilmara, ela estava em casa quando Rubens chegou, em lágrimas, contanto que o que havia feito. “Eu estava em casa quando ele veio chorando dizendo que tinha matado o irmão. Ele mesmo levou o irmão para o João Lúcio, e quando viu que ele tinha morrido, correu para casa chorando para me contar”, disse a mãe.

Rubens foi preso hoje mesmo, durante o velório do irmão, por uma equipe de policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele foi levado para a carceragem do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve permanecer até segunda-feira (12), quando será transferido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).