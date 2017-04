Irmão de ex-prefeito do Careiro também é preso, junto com documentos

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou hoje a operação “Apagar das Luzes” e prendeu o ex-secretário de Finanças e Orçamento, Altevir Alves Villar, irmão do ex-prefeito do Careiro Castanho, Hamilton Villar, também preso ontem. De acordo com a autoridade policial, o ex-prefeito e o irmão dele, além de outras seis pessoas, a maioria ex-assessores da prefeitura, estavam sendo investigados havia um ano pelos crimes de contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Hamilton Villa foi preso no início da noite de segunda-feira, dia 17, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido no dia 6 de abril pela juíza da Comarca daquela cidade, Sabrina Cumba Ferreira. O ex-prefeito foi interceptado por volta das 18h30, nas proximidades do quilômetro zero da BR-319, quando tentava sair do Careiro Castanho com destino a Manaus utilizando um veículo modelo Fiat Strada Working placas NOW-6181.

O delegado Danniel Antony informou que, nesta terça-feira, dia 18, a operação “Apagar das Luzes” teve início por volta das 7h e cumpriu oito mandados de busca e apreensão nas residências e escritórios do ex-prefeito, do ex-secretário e de outras pessoas investigadas, expedidos pela juíza Sabrina Cumba.

Altevir Viilar, segundo o delegado, foi preso durante à tarde, também por ordem da juíza daquela cidade. “Contra o ex-secretário também pesam os mesmos crimes e a prisão dele foi necessária”, disse.

Nas residências dos irmãos, a polícia apreendeu documentos que vão ser analisados a partir desta semana pela Polícia Civil e o MPE. “As investigações estão bem avançadas e essas novas provas vão ajudar bastante a concluir o inquérito”, disse a autoridade policial.

