Irmã do prefeito de Humaitá lançou livro em Fortaleza

A humaitaense Oderlene Vieira de Oliveira lançou seu primeiro livro no dia 09 de abril em Fortaleza, ela é irmã

do prefeito de Humaitá Herivaneo Vieira de Oliveira. A ‘nova’ escritora é graduada em ciências contábeis e está cursando direito, veja logo abaixo o cartão de apresentação deste jovem talento.

O livro lançado se chama “Pentágono da Estratégia Empresarial” – framework das cinco visões para a estratégia das companhias listadas em bolsa de valores

Autoria: Oderlene Vieira de Oliveira, Sérgio Henrique Arruda Cavalcante Forte

O principal objetivo do livro consiste em identificar o papel da governança corporativa (por meio do conselho de administração) e dos estudos de cenários no processo da estratégia das companhias listadas em bolsa, tendo como base o Tripé da Estratégia. Para validar a ampliação do framework tomou-se por base o método para elaboração de uma teoria. Em conclusão, preconiza-se uma adição ao Tripé da Estratégia, evoluindo com esta pesquisa para o Pentágono da Estratégia Empresarial, composto por cinco visões: visão baseada em indústrias, visão baseada em recursos, visão baseada em instituições, visão baseada em governança corporativa e visão baseada em cenários.

Desejamos sucesso na caminhada profissional de nossa escritora, ao mesmo tempo em que encaminho o link para compra direta do livro aos interessados, através da internet.

https://www.amazon.com.br/dp/8547311165/ref=asc_df_85473111655417078/?tag=buscape-14-local-20&creative=380333&creativeASIN=8547311165&linkCode=asn#productDescription_secondary_view_div_1527960035218