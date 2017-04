Iranduba e Corinthians se enfrentam hoje na Arena da Amazônia

Denir Simplício

Manaus (AM) Chegou a hora da verdade! Líderes do Grupo 1 do Brasileirão Feminino 2017, Iranduba e Corinthians duelam hoje, às 20h, na Arena da Amazônia, pela sétima rodada do torneio e lutando pela liderança isolada da chave.

Ambas com 18 pontos e invictas no Brasileiro, Guerreiras do Hulk e as “Fiéis Corintianas” fazem confronto com ares de decisão, na última partida antes dos chamados jogos da volta. Quem vencer leva o título simbólico de “campeão do turno” do Grupo 1.

Com o melhor ataque do torneio (21 gols marcados), as meninas do Iranduba encaram o time de melhor defesa de todo o Brasileiro. A zaga do Timão foi vazada em apenas duas oportunidades e vem para Manaus para manter a escrita de não perder para a equipe amazonense. No ano passado, na mesma Arena, o time paulista arrancou empate heroico contra o Hulk, como relembra a volante Djeni Becker.

“Vamos procurar vencer a primeira partida na Arena e vai ser importante devido ser um grande jogo contra o Corinthians. É um adversário que no ano passado a gente deixou escapar a vitória por pouco e esse ano a gente vai em busca da vitória na Arena”, afirmou a capitã das Guerreiras do Hulk.

Duarte prevê jogo duroOntem, a equipe do Iranduba vez o último treino visando o confronto de gigantes contra o Corinthians. Sem conhecer a derrota no torneio, o técnico Sérgio Duarte acha que o duelo com o Timão será duro.

“Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente está convicto que, mesmo com as dificuldades, nós temos as condições ideais de conseguir um resultado positivo”, salientou o treinador elogiando o adversário, mas fazendo questão de apontar que não mudará a característica ofensiva de sua equipe.

“Elas tem um time bom, que está em primeiro lugar. Time que tem potencial, com boas jogadoras, tecnicamente evoluído. Vamos procurar fazer nosso melhor. Nós respeitamos a equipe do Corinthians assim como todos os outros adversários, mas em momento algum vamos abrir mão de uma atitude mais agressiva”, afirmou Duarte.

Expectativa corintiana

Pelo lado do Timão a expectativa pelo confronto com o Iranduba é tão grande quanto a vontade de vencer as rivais. A volante Mayara Bordin, 29, esteve na partida do ano passado e conhece bem a força do Hulk na Arena.

“É sempre muito legal ter jogos assim, ainda mais com a força que a torcida tem aqui em Manaus, não só do lado do Iranduba mas temos muita torcida do Corinthians aqui também”, pontuou a jogadora evitando fazer comparações com o Iranduba de 2016.

“Não sei dizer se elas estão mais fortes, mas com certeza todo time que consegue dar uma sequência acaba melhorando. Ano passado tinha peças importantes que perdeu, e também repuseram com peças importantes… é difícil fazer essa comparação agora”, concluiu Maya.

Papo de Craque – Denir Simplício, repórter do CRAQUE

“O Hulk é outro! Está mais verde de raiva do que nunca e o Corinthians pode esperar que vem chumbo grosso, hoje, na Arena da Amazônia.As Guerreiras do Hulk se fortaleceram desde 2016 pra cá. Incorparam, ganharam mais “músculos” e experiência nos gramados. O elenco perdeu algumas peças, como a volante Sâmya, a atacante Nathane e a goleira Maike, mas ganhou a arqueira Rubi, a volante Drielly e um trio de ataque de respeito.Dany Helena, Kamilla e Gláucia tem infernizado as defesas adversárias e feito do Hulk o melhor ataque do Brasileirão. Mas do outro lado tem o Timão, de Gabi Nunes, Mayara e Cia. Além da melhor defesa do torneio, elas ainda estão na cola do Hulk em relação ao melhor ataque. Vai ser um jogão na Arena e caso o Iranduba saia com a vitória, vai ser difícil segurar a força do Hulk no restante do Brasileirão”.

