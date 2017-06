IPEM-AM RECEBE UNIDADE FLUVIAL DE FISCALIZACAO METROLOGICA DAS MÃOS DO GOVERNADOR DAVID ALMEIDA

A entrega aconteceu na manhã desta quarta-feira no Distrito de Cacau-Pirera em Iranduba, no Juruá Estaleiros e Navegação. A ‘nova’ unidade é referência no Brasil, por ser equipada para realizar as atividades de fiscalização meteológicas e da avaliação da conformidade por meio fluvial.

A unidade poderá fiscalizar bombas de combustiveis, balanças comerciais, capacetes, preservativos, brinquedos, extintor de incêndio entre outros.

A unidade fluvial conta com laboratórios Pre-Medidos onde poderão ser analisados mercadorias embaladas na ausência do consumidor, como exemplo produtos da cesta básica (arroz, feijao, farinha etc), para verificar se o peso dos produtos correspondem com as informações indicadas. A unidade também poderá fiscalizar laboratórios de saúde equipamentos utilizados para exanes etc.

A nova unidade iniciará seus trabalhos no municipio de com data inicial para o dia 30 de junho após realizar o trabalho na Ilha Encantada, a inidade vai percorrer os 61 municipios do estado, oferecendo um serviço de qualidade em metrologia onde a unidade estiver.

A unidade foi construída com com recursos Federais na ordem de R$ 2 Milhões e contrinuirá com o desenvolvimento econômico

, certificando balancas e medidas correspondidas em sua fiscalização.

O engenheiro Márcio André Brito falou da importância da unidade fluvial para o IPEM-AM agradecendo o apoio do governador do estado, e deatacando o trabalho a ser desenvolvido agora não somente na capital, mas também no interior, finalizou.

O presidente do IPEM-AM Prof. AZEVEDO disse que a unidade é um sinho realizado além de ser um projeto piloto no Brasil, disse também que a unidade fluvial tem ainda uma voadeira equipada com modernos equipamentos de fiscalização interligado a internet onde poderá fazer o serviço no local sem demora, Azevedo agradeceu o apoio do INMETRO, concluiu.

A solenidade teve a participação do representante do ministro Marcos de Lima e do Governador David Almeida que cumprimentou a todos agradecendo e parabenizando o diretor presidente do IPEM-AM dizendo que Márcio ocupa o cargo com méritos e acima de tudo capacidade técnica, pois a unidade fluvial foi planejada para atender as demandas do interior com a mesma qualidade que ja é oferecido na capital. O governador DAVID ALMEIDA foi categórico a bastante aplaudido ao dizer que muitos viraram as costas para o ex-governador JOSÉ MELO mas que deixa registrado sua amizade com o mesmo e acima de tudo reconhecedor de estar inaugurando a unidade que foi iniciada e planejada no mandato do ex-governador e não tem vergonha de dizer que é amigo do mesmo. Foi aplaudido pelos presentes pelo seu reconhecimento especial ao ex-governador. Ao finalizar convidou a todos para visitarem a unidade fluvial.