INVASÃO LEGAL OU ILEGAL?

Centenas de pessoas iniciaram uma “invasão de terras” nas proximidades do Residencial Rio Madeira na manhã desta segunda-feira (23). A polícia militar e a guarda municipal foram deslocadas até o local para retirar os invasores que insistem em permanecer no local. A policia militar tentou prender um dos líderes identificado, mas encontrou a resistência de todos os presentes que insistentemente pediam para a liberação do elemento preso.

Após um entendimento entre polícia e invasores todos foram deslocados até o Auditório da prefeitura municipal onde foram atendidos pelo prefeito Herivaneo Seixas (PROS) que ouviu as lideranças acerca da invasão. O prefeito disse que é solidário ao movimento desde que todos façam de forma correta sua reivindicação a um pedaço de terra para construírem suas casas, o prefeito disse ainda que, entende o desejo de todos em ter sua moradia e sua privacidade particular.

O prefeito informou aos presentes que, iria estudar a melhor maneira de atender a todos e pediu paciência para que o legislativo e o ministério público voltassem do recesso de final de ano para que pudesse dar sequência a um assentamento em que todos possam ser beneficiado, mas que precisaria da colaboração de todos os presentes. O prefeito disse ainda estar recebendo do INCRA uma grande área nas margens do Rio Ipixuna que fica cerca de 45 km do município na BR 230 sentidos a Lábrea. No local pretende distribuir pequenos lotes para quem quiser plantar e produzir alimentos orgânicos para vender ou para consumo próprio.

Herivaneo Seixas ouviu atentamente o topógrafo Chico Farias que estava de posse de um mapa da área pretendida pelos invasores, e observou que, o município tem uma área em que poderá futuramente lotear e distribuir a todos mas precisa verificar quem estão de posse destas áreas para proceder indenização ou cancelamento de títulos dos locais. Diante destas informações Herivaneo Seixas encerrou reunião se comprometendo em estudar junto com os vereadores a melhor decisão a ser tomada, de forma que possa atender a todos.

Invasores denunciaram que as áreas em que estão tentando ocupar pertence a funcionários da prefeitura e alguns empresários do município e que não achavam justo estas terras terem sidas griladas em detrimento aos interesses coletivos de todos que ali estavam. Ao saírem da prefeitura, os invasores retornaram ao local pretendido dizendo que irão permanecer no local até uma solução por parte do prefeito Herivaneo. Nossa redação acompanhou de perto o movimento e identificou que grande parte dos que pretendem um terreno são moradores do Residencial Rio Madeira. A noite todos os invasores participaram de uma reunião entre eles para tratarem assuntos relacionados a permanência de todos no local.