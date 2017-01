INVASÃO DE TERRAS NO RESIDENCIAL RIO MADEIRA*

Dezenas de pessoas em Humaitá invadiram uma área de terras atrás do Residencial Rio Madeira que fica localizado cerca de 07 km da cidade.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal se deslocaram até o local para retirar os invasores do local, nossa equipe de reportagem esteve no local para acompanhar de perto esta ação que segundo moradores do conjunto já acontece há cerca de 04 dias. A área invadida legalmente pertence ao IFAM que ganhou a área através de doação da prefeitura, o local pertencia a Escola Agrícola de Humaitá. Um destacamento da Guarda Municipal em companhia de policiais militares conversaram com os líderes da invasão, que informaram que as terras são de pessoas ligadas à prefeitura municipal, os invasores citaram os nomes dos funcionários, que não citaremos aqui até que seja apurados os fatos.

Entramos em contato com o prefeito HERIVANEO SEIXAS (PROS) para comunicar-lhes sobre o fato e o mesmo disse saber do que se trata, e que já havia enviado a guarda municipal e a polícia militar para resolver o assunto. Tentamos contato com o diretor do IFAM, professor Jorge Nunes Pereira mas não conseguimos êxito. Várias pessoas que estavam na invasão disseram a nossa reportagem que a terra está sendo grilada por empresários e funcionários da prefeitura. Ainda não podemos confirmar todos os fatos que já apuramos trata-se de interesse particular. É importante acrescentar que o local invadido pertence ao governo federal, representado nesta ocasião pelo IFAM em nossa cidade. VEJA COM EXCLUSIVIDADE A ÁREA QUE ESTÃO SENDO INVADIDAS E DEMARCADAS