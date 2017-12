“Internet para Todos”, vai levar banda larga a municípios do Interior do AM

O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), lançou oficialmente em Manaus, o programa “Internet para todos” que tem como objetivo levar internet banda larga para 40 mil escolas, hospitais e postos de saúde em 500 municípios de todas as regiões do país. No Amazonas, todos os 62 municípios serão contemplados com cobertura de 100% da internet com mais qualidade, veloz e com menos custo para o usuário.

“Custo pras prefeituras, zero! Para o usuário, será um custo abaixo daquele que o usuário normal paga, portanto, programa de inclusão social a todos os cantos do território brasileiro, evidentemente aqueles que não estejam conectados, ainda!”

A cobertura da internet nas regiões mais distantes dos grandes centros urbanos do país, só será possível, graças ao satélite brasileiro lançado em maio ao espaço. O projeto, fruto de uma parceria entre o Ministério das Comunicações e o Ministério da Defesa, conta com investimento superior a R$ 2, 7 bilhões.

O ministro Gilberto Kassab falou o que os prefeitos do Interior do Amazonas devem fazer para levar a cobertura de banda larga as suas cidades.

“As prefeituras, identificada essa área que não tem conectividade, encaminham para o Ministério, através do Governo do Estado, o pedido de adesão ao Programa; elas vão encontrar um terreno e assumir o compromisso de fazer a segurança desse terreno, porque o Governo Federal vai colocar uma antena nesse local; vão pagar a energia que essa antena vai consumir; e vão assumir o compromisso de encaminhar o projeto de isenção do ISS na Câmara Municipal para a operação desse Programa!”

Segundo o governador Amazonino Mendes (PDT), o programa “Internet para Todos” será libertador e vai tirar o Estado do isolamento digital.

“Entendo que esse Programa é libertador; é, sob todos os aspectos, talvez o que melhor aconteceu conosco nos últimos 10anos; ele integra; é muito importante pro jovem, pra juventude e, como eu disse no meu discurso, vamos deixar de sermos Robinson Crusoé; vamos nos integrar com a sociedade, com a população, de um modo geral, com todos, e algo que é fundamental, que nós começamos lá atrás com tecnologia incipiente e, agora, um negócio mais eficaz, que é o ensino à distância. Nós temos 40 mil alunos, hoje. Nós vamos duplicar isso. Triplicar!”

Ao todo, o Programa deve atingir 40 mil localidades que serão beneficiadas com a cobertura de 100% da internet, que deve, dentre outros benefícios, expandir o ensino à distância no Estado. O projeto também vai disponibilizar ao Ministério da Defesa 30% da capacidade do satélite no monitoramento das fronteiras do país. A solenidade de lançamento do “Internet para Todos” foi realizada no Centro de Convenções Vasco Vasquez, na manhã desta quinta-feira (7/12), e contou, além da presença do Ministro Gilberto Kassab e do governador Amazonino Mendes, com a participação do senador Omar Aziz (PSD), o principal responsável pela mobilização da bancada federal na aceitação do projeto piloto no Estado do Amazonas.