Instituições Sociais recebem mais de 20 toneladas de alimentos da Assembleia Cidadã

Mais de 20 toneladas de alimentos foram entregues para 37 instituições filantrópicas, por meio do Projeto Assembleia Cidadã este ano. Nesta terça-feira (12), no Hall de entrada da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o projeto fez a última doação de 2017, com 14 instituições contempladas e 7 toneladas entregues.

O projeto tem como objetivo atender às demandas de organizações sociais que atuam com famílias em situação de risco ou vulnerabilidade. As doações são arrecadadas voluntariamente por gestores, deputados, diretores e servidores da Casa Legislativa.

O presidente do Parlamento Estadual, deputado David Almeida (PSD) participou da solenidade de entrega, que contou com a presença de representantes das entidades agraciadas. “A iniciativa nasceu da disposição dos servidores da Assembleia, que doam um pouco, mas que faz uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós”, destacou.

Ao todo, nessa última entrega realizada pelo projeto, segundo a diretora geral adjunta da Casa e presidente da Assembleia Cidadã, Anabela Freitas, foram atendidos pedidos de 14 instituições que, em sua maioria, receberam alimentos. Anabela disse que também foram doados 200 brinquedos, além de eletrodomésticos.

“É uma imensa satisfação fazer parte desse projeto que neste ano atendeu pedidos de 37 instituições, que atuam em causas sociais e, na maioria das vezes, não possuem o mínimo para dar segmento às atividades. Ver a alegria de quem recebeu as doações e ter o carinho deles é gratificante”, salientou Anabela.

O Abrigo Moacyr Alves recebe apoio da Assembleia Cidadã há um ano e de acordo com a assistente social Socorro Bezerra, a iniciativa tem ajudado no trabalho desenvolvido no local. “O abrigo precisa da ajuda de todos, e o que recebemos da Assembleia Cidadã é muito bem vindo. Esperamos que continue”, disse. Para o Moacyr Alves foram doados, ao longo deste ano, materiais de higiene, fraldas, alimentos perecíveis e não perecíveis, cadeiras de rodas, entre outros.

A presidente da Associação Comunitária Amor de Mãe (ACAM), Ellen Mendonça, não escondeu a felicidade de receber os brinquedos que foram solicitados à Assembleia Cidadã e que serão distribuídos para crianças neste Natal. “No Dia das Crianças e no Natal, recebemos doações que fazem a alegria das nossas crianças há dois anos e isso para nós é muito gratificante”, disse.

Criado há seis anos, o projeto arrecada valores doados pelos gestores, deputados, diretores e servidores da Casa, com os quais são comprados os alimentos e equipamentos entregues às instituições.