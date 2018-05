Inscrições para o concurso da SEDUC/AM encerram domingo e prazo para pagamento do boleto é prorrogado para o dia 25 de maio

As inscrições para o concurso da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC/AM) encerram às 23h59 deste próximo domingo (20), conforme edital. Entretanto, quem ainda não pagou a inscrição, ganha um ‘respiro’ a mais para se programar. Tudo porque, a organizadora do concurso, Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, prorrogou o período para o pagamento, que estava previsto para encerra neste domingo e agora foi estendido até o dia 25 de maio, seja por meio de boleto bancário, ou cartão de crédito.

As inscrições podem ser feitas pelo site da SEDUC (www.educacao.am.gov.br), ou pelo Instituto Acesso (www.institutoacesso.org.br). A comissão organizadora também informa que toda e qualquer dúvida relacionado ao certame deve ser encaminhada para o e-mail: [email protected].

Para este concurso, até o início da tarde desta sexta-feira (18/05) foram registradas 155.883 mil inscrições. Ressaltando que esse número superou o do último concurso, realizado em 2014, com 76 mil inscritos. O concurso público disponibilizará vagas para os seguintes cargos: professor (para todas as disciplinas da grade curricular do Ensino Básico); assistente social; bibliotecário; contador; engenheiro; estatístico; fonoaudiólogo; nutricionista; pedagogo; psicólogo; assistente técnico e merendeiro. Mas informações, basta acessar o edital, no mesmo site das inscrições.

Vagas – A maioria das vagas são para o cargo de professor, somando 7.096, dentre as quais, 6.499 vagas serão para professores do regime de 20h semanais e 597 para professores de 40h.

Serão oferecidas ainda 600 vagas para o cargo de merendeiro, 191 vagas para pedagogos, 108 vagas para assistentes técnicos, 37 vagas para assistentes sociais, 36 vagas para psicólogos, 50 para bibliotecários, 40 para nutricionistas, sete vagas para engenheiros, cinco vagas para contadores, três para fonoaudiólogos e duas para estatísticos.

Provas – As provas objetivas e discursivas deverão ocorrer no dia 8 de julho de 2018.O resultado final do concurso público e a homologação do certame estão previstos para o dia 12 de dezembro de 2018.Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados para o início do ano letivo de 2019.