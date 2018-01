Indígenas ocupam Sesai em Atalaia do Norte e pedem saída do coordenador

Ocupação da sede do Dsei aconteceu na manhã desta sexta-feira (12)

Prédio do Dsei de Atalaia do Norte

DEAMAZÔNIA ATALAIA DO NORTE, AM – Indígenas da etnia Kanamary, na Região do Alto Solimões, ocuparam na manhã, desta sexta-feira (12/01), o prédio do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Vale do Javariu (Dsei), em Atalaia do Norte ( a 1.1138 quilômetros de Manaus. O Dsei é um órgão vinculado a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). A Associação Indígena Matis (AIMA) apoia os protestos.

Os Kanamary pedem a exoneração do coordenador do Dsei da Atalaia do Norge, o indígena Jorge Marubo.

Os indígenas acusam o chefe do Distrito Sanitário de fazer uma gestão desastrosa. Os kanamaris acusam ainda Jorge Marubo de fazer contratações de profissionais seguindo orientações de oligarquias políticas da região

fonte: deamazonia.com