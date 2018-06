INCÊNDIO NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO FOI CONTROLADO POR BOMBEIROS EM HUMAITÁ

Um foco de incêndio ocorreu no início da noite deste sábado (16) no Bairro de São Sebastião. Moradores estavam assustados com o fogo que estava saindo do controle próximos as casas no local do incêndio. Neste período de verão amazônico, tocar fogo em mato seco é perigoso e faz mal a saúde de quem respira a fumaça gerada pela queima do capim, pode ter problemas respiratórios.

O fogo foi controlado rapidamente pelo Corpo de Bombeiros que foi acionado e em poucos minutos chegou ao local. Nossa reportagem esteve presente no local registrando este importante trabalho desempenhado no combate a incêndios florestais. Assista nossa reportagem… Texto Chaguinha

ACRÍTICA DE HUMAITÁ