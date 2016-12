INCÊNDIO DESTRÓI MALHARIA EDNA EM HUMAITÁ

.

Um encendio ocorrido no inicio da tarde desta segunda-feira (12) na Rua Antero Rita no bairro de Nova Humaita destruiu todo o estoque de malhas e máquinas de costuras do local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidos, a proprietária da Malharia, a costureira Edna Silva contou a nossa reportagem que parou de trabalhar as 13h00 para almoçar quando ao sentar na mesa para se alimentar observou que estava saindo fumaça de dentro do seu estabelecimento comercial. Ela é o seu esposo Jorge Silva, que é militar da reserva, se deslocaram rapidamente para o local encontrando toda a Malharia e as máquinas de costuras em chamas. Eles em pânico tentaram de todas as maneiras conter as chamas mas já era tarde demais. O fogo consumiu em poucos minutos toda sua produção em confecções de sua propriedade e de clientes que aguardavam a entrega de sua roupas.

Dona Edna Silva contou ainda que a possibilidade do incêndio ter sido causado por uma descarga elétrica estava descartada, pois toda sua fiação interna era nova e com cabos de 10mm. Parte da parede foi derrubada e todo o telhado ficou também destruído.

Em Humaita que fica no sul do Amazonas, vivem cerca de 52 mil habitantes e o município ainda não possuem um Corpo de Bombeiros para atender ocorrência de incêndio que vem ocorrendo em todos os anos na cidade. O prefeito de Humaita DEDEI LOBO (PMDB) disse que nossa cidade já tem planejamento de implantação de uma brigada de combate à incêndio, mas que, a assembléia legislativa precisa aprovar projeto para a instalação de Bombeiros Militares no município uma vêz que, o material humano é disponibilizado pelos Bombeiros Militares do Amazonas, que precisam aumentar seu contingente através de concurso público para ter condições de atender os municípios do interior como é o caso de Humaita, finalizou.

acriticadehumaita.com.br