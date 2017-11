Incêndio criminoso destrói escola no município de Lábrea, no Amazonas

acritica.com

Manaus (AM)

Um incêndio destruiu uma escola localizada no município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus, na manhã deste sábado (11). Segundo a Polícia Militar, o caso não deixou vítimas. Entretanto, há fortes indícios de que o incidente tenha sido criminoso, ou seja, causado propositalmente.

Segundo a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as chamas atingiram a Escola Estadual Thomé de Medeiros Raposo, localizada na rua 22 de Outubro, em Lábrea.

Como o município não possui posto do Corpo de Bombeiros, ao perceberem a fumaça saindo do prédio da escola, os populares acionaram a PM e, logo depois, se uniram para apagar as chamas. Vereadores, populares em geral e até o dono de um carro pipa uniram forças para combater com o incêndio.



Em imagens adquiridas pela reportagem, é possível ver fumaça saindo do prédio da escola e também material retorcido e queimado pelas chamas, como livros e materiais didáticos.

Ainda conforme informações repassadas pela 4ª CIPM, o fornecimento de energia elétrica precisou ser interrompido para evitar maiores acidentes. Logo depois, o incêndio foi apagado.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que confirmou não haver posto de atuação no município de Lábrea. O caso foi registrado na Delegacia Interativa de Lábrea, porém a Polícia Civil não repassou mais informações sobre o início das investigações.

