Imagens aéreas mostram dimensão da cheia que atinge a BR-364, em Rondônia, no sentido Acre da Redação

Imagens aéreas, realizadas por drone nesta quarta-feira (10) e disponibilizadas ao RONDONIAGORA pelo internauta Rafael Dias, mostram a dimensão da cheia de trecho rondoniense da BR-364, na antiga localidade Mutum Paraná, a cerca de 200 quilômetros no sentido Acre.

As imagens mostram a BR-364 cercada por uma imensa área de água do Rio Madeira. Nesta quinta-feira, equipes do DNIT e do Consórcio Jirau seguiram para a região para aterrar uma área que cedeu na rodovia federal, na altura do km 871.

Segundo Rafael Dias, que passa semanalmente pelo local, as chuvas são diárias em toda a região.

O DNIT rondoniense intensificou a fiscalização no trecho que pode ser alagado ainda esta semana. Em Rio Branco, equipes da Defesa Civil também se preparam para possível enchente que pode desabastecer o Acre.

De acordo com o Governo do Acre, nesta região, na quarta-feira o nível do Rio Madeira estava em 19,90.

Fonte: Rondoniagora