IFRO: Aluno passa mal durante partida de futebol e morre aos 17 anos

João Vitor Lopes da Costa, 17 anos, morreu na noite do último sábado, 30, após passar mal durante uma partida de futsal na quadra esportiva do bairro São José em Vilhena. Vitor foi sepultado neste domingo, 1º de outubro.

De acordo com uma familiar do garoto, que era aluno do 3º ano de informática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), em Vilhena, ele havia chegado de uma partida de futebol.

Após a janta, ele seguiu para a quadra. No meio do jogo, caiu e os colegas acionaram os Bombeiros, mas a viatura da corporação estava atendendo outra ocorrência e não pode fazer o resgate.

Lavado ao Hospital pelos companheiros de futsal, João Vitor sofreu paradas cardíacas. Na unidade de saúde, os médicos ainda tentaram reanimar o garoto, mas ele não resistiu.

O estudante era filho do marceneiro José Carlos da Costa, o “Tostão”, uma das figuras mais conhecidas de Vilhena.

Fonte: Folha do Sul On Line