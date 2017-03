IFAM, INCRA, IDAM FAZEM ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSOS DO PRONATEC EM HUMAITÁ

Aconteceu no Auditório da UFAM aqui próximo ao Terminal Rodoviário, a solenidade de formatura do alunos do PRONATEC ministrado pelo IFAM, IDAM e INCRA em Humaitá. Os cursos de ACAÍCULTOR e AGRICULTURA FAMILIAR que foi realizado nas comunidades da Barreira do Tambaqui e na Vicinal da Linha São Francisco que faz parte territorial do município vizinho de Canutama. Os cursos tiveram inicio no mês de novembro e foi concluído no final de fevereiro.

O que é o PRONATEC?

E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país.

O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda.

De 2011 a 2014, por meio do Pronatec, foram realizadas mais de 8,1 milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em mais de 4.300 municípios. Em 2015, foram 1,3 milhão de matrículas.

Os concluintes dos cursos receberam seus certificados de conclusão em uma solenidade espeicial com a presença, dos professores, o gerente do IDAM, o representante do INCRA e o diretor do IFAM em Humaitá. Os cursos Agricultura Familiar foram realizados dentro das comunidades da Barreira do Tambaqui e na Vicinal São Francisco que fica no município de Canutama na BR 319.

O gerente do IDAM Pantoja, disse que os cursos deram a oportunidade de melhorar a vida dos moradores das comunidades envolvidas que aprenderam novas alternativas para a produção agrícola familiar. Pantoja agradeceu o prefeito Herivãneo e o governador do estado José Melo que também deram condições para a realização dos cursos nas comunidades rurais.

Orepresentante do INCRA disse que o órgão está a disposição também para que novos cursos cheguem aos moradores das zonas rurais através do PRONATEC.

O diretor do IFAM Jorge Campos disse que a instituição está implantado no município para dar oportunidade não somente aos estudantes da cidade mas também os moradores do interior através dos cursos de extensão do PRONATEC. O IFAM realizou o primeiro curso, e podem ter certeza não vamos parar por aqui, com certeza novas novas comunidades também irão receber esses cursos que tem o objetivo de facilitar a vida dos produtores e agricultores familiares do município de Humaitá. Jorge Campos encerrou agradecendo os parceiros, em especial o prefeito Herivâneo Seixas (PROS) que tem sido parceiro da instituição, junto com o governo do estado que colaboraram juntos nesses cursos, e parabenizou os formandos reafirmando o compromisso do IFAM em trazer conhecimento técnico a região de Humaitá.