IFAM DE HUMAITÁ, ENTREGA CARTA SUGESTÃO, EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE

O IFAM Campus Humaitá entregou no dia 27 de Setembro a “CARTA DA COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFAM CAMPUS DE HUMAITÁ E SOCIEDADE CIVIL DE HUMAITÁ PELA DEFESA AMBIENTAL E GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS” na Secretaria do Meio Ambiente. Construída coletivamente na Semana do Meio Ambiente em junho de 2017 a carta objetiva requer soluções para problemas ambientais locais que deverão ser discutidas com demais instituições e organizações do município para que as 15 ações elencadas possam ser executadas, sendo estas:

1 – Estudar e posteriormente implantar o Aterro Sanitário (Lei nº 12.305/2010);

2 – Promover o Saneamento Básico (Rede de esgoto e Tratamento da água em toda cidade);

3 – Efetivar o Centro de controle de Zoonose (Controle de natalidade de cães e gatos errantes);

4 – Providenciar ações que minimizem a queima do lixo pela população;

5 – Ampliar no município Campanhas de Sensibilização para a Educação Ambiental;

6 – Promover ações de Preservação do Rio Madeira e seus afluentes (Garimpos e embarcações);

7 – Promover a Coleta seletiva;

8 – Promover incentivo aos catadores de lixo (Associações e cooperativas);

9 – Envolver os povos indígenas nas ações e questões ambientais;

10– Promover ações de valorização da cultura indígena (Local para exposição de artesanatos);

11 – Promover ações de incentivo a confecção e exposição de artesanato utilizando materiais recicláveis;

12 – Promover incentivo a ações ambientais por meio de isenção de impostos de empresas e comércios (Extinguir a sacola plástica dos comércios e os copos descartáveis);

13 – Articular a implementação junto às escolas das redes Federal, Estadual e Municipal o projeto COM – VIDAS (COLETIVO JOVEM AMBIENTAL);

14 – Fomentar a construção de ciclos vias;

15 – Organizar a agenda local do Meio Ambiente.