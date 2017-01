IFAM com inscrições abertas para cursos em Humaitá e outros 13 municípios

Estão abertas as inscrições para diversos cursos técnicos de nível médio na Forma Subsequente na Modalidade de Educação a Distância (EaD) em Humaitá e outros treze municípios do Amazonas (incluindo a capital) por meio de Processo Seletivo Simplificado do Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM).



São 267 vagas ao todo, o edital nº 22/2015 pode ser consultado no site www.ifam.edu.br. Os cursos são ofertados nos campi Manaus Centro, Coari, Humaitá, Lábrea, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo e nos Polos dos municípios: Barreirinha, Borba, Humaitá, Iranduba, Manaquiri, Novo Airão e Nhamundá.

As inscrições são gratuitas no período de 15 a 18 de setembro, nos campi e nos polos onde as vagas estão sendo ofertadas, com atendimento de 9h às 17h. Para se candidatar a uma das vagas é necessário possuir o Certificado do Ensino Médio ou equivalente.

Os cursos ofertados são redes de computadores, agente comunitário de saúde, eventos, serviços públicos, meio ambiente, agropecuária e recursos pesqueiros. A seleção será realizada através de análise curricular das médias das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática nos três anos cursados do Ensino Médio.

O resultado será publicado dia 22 de setembro nos campi, polos de apoio presencial e no site do IFAM. A matrícula será no período de 23 a 25 de setembro.