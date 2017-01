IFAM abre inscrições para Processo Seletivo 2015/2º semestre

Com mais de 2.500 vagas para os cursos técnicos de Nível Médio na modalidade Subsequente, Educação a Distância (EaD) e PROEJA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) abre as inscrições nesta segunda-feira, 18 de maio, para o Processo Seletivo 2015/2º semestre.

As vagas serão ofertadas nos campi Coari, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manaus Centro, Maués, Parintins e Presidente Figueiredo, além dos polos em, Barreirinha, Borba, Iranduba, Manaquiri, Nhamundá e Novo Airão. Os interessados podem se inscrever pelo Portal do IFAM, www.ifam.edu.br/portal ou nos postos de atendimento nos municípios onde as provas serão realizadas.

Segundo o reitor do IFAM, professor Antonio Venâncio Castelo Branco, a decisão em reduzir o valor da taxa de inscrição foi tomada com o objetivo de proporcionar para mais candidatos a chance de tentar ingressar em uma instituição federal de ensino.

“Este ano a taxa ficará em R$15 reais tanto para a capital quanto para o interior. Queremos que mais pessoas tenham a oportunidade de realizar nossa prova e, com isso, alcançar sua vaga em uma instituição pública, gratuita e de qualidade como é o IFAM”, disse Castelo Branco que também ressaltou a presença do Instituto em 15 campi, sendo 12 no interior e três na capital amazonense.

Os editais serão disponibilizados por meio do Portal do IFAM, em www.ifam.edu.br/portal. As inscrições acontecem até 07 de junho. Para aqueles que forem solicitar a isenção de taxa, o período de solicitação é 18 a 20 de maio. As provas serão aplicadas em 21 de junho de 2015.

Cursos ofertados

A modalidade Subsequente é voltada aqueles candidatos que já possuem certificado do Ensino Médio ou equivalente e que desejam obter diploma profissionalizante. Neste certame os cursos técnicos ofertados são: técnico em Informática para Internet, Manutenção e Suporte em informática, Recursos Pesqueiros, Secretariado, Administração, Agronegócio, Informática, Vendas, Edificações, Eletrotécnica, Mecânica, Meio Ambiente, Química, Segurança do Trabalho e Agropecuária.

Para a modalidade EJA-PROEJA, as vagas são destinadas apenas ao campus Manaus Centro com o curso técnico em Edificações. Já para a EaD, os cursos são: técnico em Agente Comunitário de Saúde, Eventos, Agropecuária, Recursos Pesqueiros, Meio Ambiente, Rede de Computadores e Serviços Públicos.

Edital específico para funcionários de escolas

O IFAM também está disponibilizando mais de 300 vagas destinadas ao programa PROFUNCIONÁRIO, que visa à formação técnica de servidores administrativos de escolas municipais e estaduais, em efetivo exercício, em habilitação compatível com a atividade que exerce na instituição. Os cursos são Alimentação Escolar e Secretaria Escolar, nos municípios de Borba, Manaus, Maués, Novo Airão e Parintins, a fim de alcançar merendeiras e secretárias.