Idosos do Projeto VidAtiva participam da 10º Gincana de Jogos Olímpicos pela passagem do Mês do Idoso

Aproximadamente 200 idosos e seus familiares prestigiaram a 10º Gincana de Jogos Olímpicos pela passagem do mês do idoso, iniciativa da Associação Unidos em Cristo. O evento ocorreu na manhã da última sexta-feira, 15 de setembro, na Quadra do Sesc.

A atividade contou com a colaboração da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fórum Permanente do Idoso, além dos profissionais que atuam no projeto, professores de educação física, fisioterapeutas, assistentes sociais e psicólogos.

Na programação foram oferecidos serviços gratuitos, como corte de cabelo e medição de pressão e glicemia, em prol da qualidade de vida do idoso.

Segundo a presidente e coordenadora da Associação Unidos em Cristo, Valcylene Souza, o objetivo principal da gincana é fazer com o que os idosos conheçam o Estatuto do Idoso através do esporte e lazer.

“O intuito dessa gincana é que os nossos atletas idosos e seus familiares se divirtam de forma saudável e tenham conhecimento sobre o Estatuto do Idoso para que conheçam seus direitos e que possam ser respeitados em qualquer lugar”, ressaltou Valcylene.

Vitória – Para a atleta idosa e ganhadora do 1º lugar de dança, Diniz Oliveira, participar da Gincana durante dez anos é uma vitória.

“Estou muito agradecida em fazer parte dessa história e principalmente da Associação. Todos os anos, nós nos empenhamos para realizar a gincana. Praticar uma atividade física é se sentir bem, é ser feliz, é não ter vergonha. E a gincana é especialmente para reunirmos nossos amigos e nos divertirmos de forma saudável. Eu me sinto cada vez mais jovem quando faço algo que gosto”, disse Diniz.

No final do evento, a presidente da Associação realizou as premiações com medalhas e certificados para os atletas idosos e ganhadores da Gincana.

Sobre o projeto – O VidAtiva é um projeto do Governo do Estado, executado pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) em parceria com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (Aades), tendo como público alvo as pessoas idosas e envelhecentes a partir de 45 anos.

O Projeto VidAtiva é composto por uma equipe multidisciplinar (fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicologia, dança e serviço social) e atende anualmente um público de 60 mil idosos do Estado.