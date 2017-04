Idosa de 78 anos é agredida por enfermeiro de UTI

Uma idosa de 78 anos foi agredida por um enfermeiro no Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM), em São Paulo. A agressão ocorreu dentro da Unidade de Terapia Intensiva do hospital. O funcionário que teria agredido Thereza de Jesus Garcia foi afastado pela direção do hospital.

Thereza de Jesus Garcia passou por uma cirurvia na última semana e estava se recuperando. A agressão ocorreu na madrugada de domingo. Durante a manhã, após a troca do plantão, um médico constatou a presença de hematomas no rosto de Thereza. Ao ser questionada, a paciente disse ter sido agredida por um dos enfermeiro que foi, então, identificado e afastado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o HSPM comunicou a família da paciente e abriu uma sindicância para apurar o fato. “Caso comprovada a agressão ,serão tomadas as medidas cabíveis, como advertência, suspensão ou até mesmo exoneração do funcionário”, afirmou a secretaria. Além disso, a secretaria também afirmou que a unidade está elaborando um relatório para notificar o Conselho Regional de Enfermagem sobre o ocorrido.

