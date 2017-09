IDARON LANÇA EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS PARA INSPEÇÃO EM ALIMENTOS

A contratação será por tempo determinado de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A seleção será através de processo seletivo simplificado, com inscrições gratuitas entre 1º e 11 de setembro.

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) publicou hoje (1/9), edital para contratação de 15 médicos veterinários para atuarem na inspeção de produtos de origem animal.

A contratação será por tempo determinado de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A seleção será através de processo seletivo simplificado, com inscrições gratuitas entre 1º e 11 de setembro. Os interessados deverão enviar a documentação exigida no edital para o e-mail [email protected]

De acordo com o cronograma do edital, a divulgação do resultado da avaliação de títulos está prevista para o dia 20 de setembro, tendo mais dois para recursos. O resultado final será publicado no dia 27 de setembro. A contratação iniciará ainda este ano.

Haverá vagas para Alta Floresta do Oeste, Ariquemes, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaci-Paraná, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho do Oeste, Nova Dimensão, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé. A remuneração será de R$ 2.500,00.

O gerente de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa), Aurélio Moitinho, explica que hoje a Idaron tem um número de médicos veterinários abaixo do necessário para atender a demanda do Estado. “Esta contratação vai suprir as vagas de forma emergencial até ser realizado um concurso público”.

O presidente da Idaron, conta que a contratação de veterinários vai contribuir para o avanço do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) no Estado. O SISBI-POA permitirá que o produto seja vendido para outros estados brasileiros, algo que, atualmente, só é possível de produtos com selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF).

Acesse o edital