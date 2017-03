A Floresta Nacional do Iquiri (ICMBio) informar que está com processo seletivo para contratação de estagiário, para o escritório do ICMBio de Humaitá-AM.

O estágio é remunerado, o candidato deve estar cursando qualquer curso de nivel superior.

Para inscrever-se deve encaminhar curriculo, aos cuidados da Floresta Nacional do Iquiri, no periodo de 18/03 a 02/04, no escritório do ICMBio em Humaitá.