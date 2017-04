IBGE abre nova seleção para temporários com 770 vagas para o AM

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou, nesta segunda-feira (24), o segundo edital do processo seletivo para a contratação de temporários para a realização do Censo Agropecuário de 2017, que totaliza 713 vagas para Manaus e 57 para municípios do Estado. Os salários variam de R$ 1,9 mil a R$ 2,6 mil. As inscrições já estão abertas e terminam no dia 23 de maio. Em todo o País foram abertas 29.984 vagas.

Entre as 713 vagas abertas para a capital, 547 são para recenseadores, com nível Fundamental. Para os municípios, as vagas são para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM), com 57 oportunidades, e para Agente Censitário Supervisor (ACS), com 109 vagas. A taxa de inscrição para os dois cargos custa R$ 39,50.

As inscrições serão feitas apenas pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ao se inscrever, o candidato deverá optar por uma função e indicar o município onde deseja concorrer. A seleção dos candidatos será através de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada no dia 17 de julho, das 13h às 17h (horário de Brasília).

A jornada de trabalho dos agentes censitários municipais e dos agentes censitários supervisores será de 40 horas semanais. Os salários iniciais são de R$ 1,9 mil e R$ 1,6 mil. Além das remunerações mensais, ambas as funções terão direito a auxílio-alimentação, férias e 13º salário proporcionais.

Já os recenseadores terão jornadas flexíveis e serão remunerados por produção, segundo a região em que estiverem atuando e o número de estabelecimentos agropecuários recenseados. Dependendo da região de atuação e da produtividade do recenseador, a remuneração média que ele receberá por cada setor censitário concluído pode ser de R$ 2,6 mil.

Os candidatos inscritos em Manaquiri farão suas provas em Careiro; os inscritos em Careiro da Várzea e Iranduba farão provas em Manaus; os de Novo Airão terão provas em Manacapuru e de Alvarães em Tefé.

Primeiro edital

Este foi o segundo edital para o Censo Agropecuário. No primeiro, lançado no último dia 10, foram abertas 29 vagas para Manaus e 14 municípios, cujas inscrições ainda estão abertas e seguem até o dia 9 de maio. Foram abertas vagas para analista censitário, de nível Superior, além de agente censitário administrativo, agente censitário regional e agente censitário de informática, de nível Médio.

A previsão de duração do contrato é de até 13 meses para a função de analista censitário. Para agente censitário administrativo, o contrato deve durar dez meses. Para agente censitário regional, a estimativa é de nove meses e de sete meses para agente censitário de informática.

Para o primeiro edital, a provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostas por 50 questões, cada uma terá cinco alternativas. Os testes serão aplicados no dia 2 julho.

Documentos relacionados