IBAMA SUSPENDE GARIMPO EM HUMAITÁ

Pelo menos 70 balsas de extracao mineral presas nas margens do Rio Madeira em Humaitá, o IBAMA suspendeu as atividades garimpeiras na região. Centenas de extrativistas relataram que ao serem abordados pelo IBAMA e a Força Nacional, foram ameaçados de prisão e até mesmo de terem suas balsas queimadas caso não suspendessem suas atividades nos locais onde estavam realizando a extração mineral nos últimos dias.

O IBAMA alega que a atividade dos extrativistas esta ilegal e por isso mesmo toda a atividade deveria ser paralisadas imediatamente. A suspensão das atividades ocasionaram prejuizos aos que ainda nao conseguiram pagar suas balsas até o momento devido a escassez do minério ao longo do rio este ano de 2017.

O prefeito de Humaita nos meses de julho e agosto havia se comprometido em defender a categoria que foi surpreendida nos ultimos dias ao longo do rio pela guarnição da forca nacional e do IBAMA. Herivaneo Seixas esta reunido com os extrativistas minerais no Auditório da prefeitura nesta manhã para conversar com os representantes dos extrativistas para tomar as decisões do que sera feito nos próximos dias, Herivaneo disse que esta do lado dos extrativistas e que vai defende-los de todas as formas para qye suas balsas sejam soltas e as atividades voltem a ser liberadas o quanto antes. Mais informações a qualquer momento ao longo do dia.