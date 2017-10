IBAMA QUEIMA BALSA DOS EXTRATIVISTA MINERAIS DE HUMAITÁ, E POPULAÇÃO DÁ O TROCO NA “LEI DO TALIÃO”

Um dia negro em Humaitá, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27) o clima de tensão ocasionada em meio a grande parte das famílias de centenas de “Extrativistas Minerais” que não podiam trabalhar em suas atividades diárias devido uma operação do IBAMA E ICMBIOS denominada “Ouro Fino” que suspendeu a extração mineral no rio Madeira.

Mais de 37 balsas foram presas na Comunidade de “Goiabal” que fica cerca de 2h subindo o rio em direção a Porto Velho-RO. O prefeito de Humaita Herivaneo Seixas, reuniu com os extrativistas minerais na manhã desta quinta-feira (26) com a presença do representante do IBAMA, MARINHA E ICMBIO para solucionar o impasse e o mal estar causado pelos fiscais do IBAMA que com apoio de policiais da Força Nacional utilizaram a truculência e ameaça armada para prender os extrativistas minerais que estavam trabalhando ao longo do Rio Madeira.

Tudo parecia normalizado e alinhado entre ambas as partes, porém, nao foi o que ocorreu… O IBAMA no início da tarde desta sexta-feira voltou a tocar o terror no interior, de uma hora pra outra tocou fogo nas balsas presas, mesmo diante do apelo das famílias e extrativistas que estavam perdendo em menos de 20 minutos, todo o suor e suas economias de anos e anos para montar suas balsas e poder enfim gerar renda para o sustento de suas familias.

A notícia de que suas balsas haviam sido queimadas por agentes do IBAMA ocasionou revolta em meio a centenas de familias que dependem destas balsas para o custeio e despesas das famílias, gerando renda e lucros no meio social dos humaitaenses.

A REVOLTA

Centenas e milhares de extrativistas minerais junto com seus familiares reuniram-se na Orla da cidade, para uma passeata pacífica reivindicando o retorno do extrativismo mineral, no Rio Madeira bem como a devolução das balsas aos seus proprietários, mas a chegada de fotos e vídeos das balsas sendo queimadas e destruídas pelo IBAMA e o ICMBIOS, enviadas por familiares através das redes sociais, inflamou os ânimos de todos os presentes que decidiram revidar a “ação criminosa” por parte dos agentes do IBAMA. Milhares de humaitaenses que nao tem sangue de barata, transformaram as sedes do IBAMA E DO ICMBIOS em um Caldeirão em chamas. A polícia militar apenas acompanhou o manifesto por nao ter efetivo suficiente para reter a população revoltada, que enfurecida partiu para a justiça com as próprias mãos.

Em um Brasil da corrupção, a “vendida rede Globo” colocou o povo de Humaitá como criminosos, em um claro sinal tendencioso para o lado que lhe convém, desrespeitando o clamor da população sofrida de nossa região amazônica.

