IBAMA NEGA CRIME, OMITE A VERDADE, E PROTEGE SEUS AGENTES EM REDE NACIONAL

IBAMA E REDE GLOBO MANIPULAM A VERDADE DOS FATOS, DISTORCEM O CRIME COMETIDO PELOS SEUS AGENTES, EM UMA TENTATIVA DE TORNAR OS EXTRATIVISTA MINERAIS CRIMINOSOS

Lamentável observar uma manobra MENTIROSA e sem o menor fundamento da verdade dos fatos ocorridos no município de Humaitá. Ao assistir as reportagens da REDE AMAZÔNICA E DA REDE GLOBO DE TELEVISÃO me despertam o quanto estas emissoras, distorcem os fatos verdadeiros a seu “Bel Prazer”. Seguindo uma linha de raciocínio lógico favorável ao ato criminoso cometidos pelos fiscais do IBAMA, o diretor presidente Lelandio disse ao jornalista da GLOBO que confirmava ação dos agentes ao tocar fogo nas balsas garimpeiras, mas a mesmo tempo, justificava ação como “legal” baseada no artigo 111 da lei federal, que ampara os fiscais, em caso de ataque, ou difícil acesso onde estejam, de efetuar a destruição das balsas e maquinários nelas existentes,o que não corresponde com a verdade. O diretor presidente do IBAMA, disse que os agentes, tiveram o rebocador atacado pelos extrativistas (O que não aconteceu durante o crime efetuado por eles), e por estar em um local de difícil acesso, os agentes resolveram destruir as balsas garimpeiras que estavam presas as margens do Rio Madeira (O que é outra mentira pois, o local é de fácil acesso, por ser corredor de cargas e descargas de balsas e embarcações pesadas), com o argumento falso, utilizado pelo diretor presidente e pela emissora, o “crime” passa a ser legal, no ponto de vista manipulado por “eles”.



Opinião

“Infelizmente desta forma, os extrativista minerais da região, serão penalizados e certamente prejudicados por uma manobra discursiva, manipulada pelo IBAMA na grande mídia nacional. Sinceramente com todo respeito ao povo que me seguem, tem hora que, eu preferia ter nascido desprovido do desejo de aprender com facilidade, ler mecanicamente sem entender um texto, para só assim então, fazer de conta que tudo esta muito bem obrigado!”