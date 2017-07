Ibama lacra postos de combustíveis na Transamazônica

para operação da Petrobrás na Bacia de Santos, em São Paulo, o Ibama embargou dois postos de gasolina em Santo Antônio do Matupi, no Amazonas. Os postos ficam na Rodovia Transamazônica. De acordo com o instituto, os postos não tinham licença ambiental para operar.

Ainda de acordo com o Ibama, um terceiro posto teve o funcionamento parcialmente mantido para que população local não fique totalmente desabastecida. “Os embargos serão mantidos até a regularização dos postos. A ação ocorreu em cumprimento à Legislação Federal, artigos 56 e 60 da Lei 9.605/98 e artigos 64 e 66 do Decreto 6.514/2008, durante a operação Onda Verde, entre os municípios de Manicoré e Apuí, no Amazonas”, diz trecho da nota do instituto enviada ao canal de notícias G1

A região é considerada prioritária no combate ao desmatamento na Amazônia Legal.

