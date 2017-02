I Montagem de Cenário do Residencial Rio Madeira, foi apresentada no auditório da UFAM em Humaita

Aconteceu no início da tarde desta quinta feira (02) no Auditório da Universidade Federal do Amazonas na Rua 29 de agosto, uma audiência publica que teve por objetivo incentivar a promoção de idéias e reformulação de cenário habitacional, do ponto de vista de cada órgão condutor no intuito de uma integração de valores e princípios institucionais. No evento tivemos a participação do Prefeito Herivaneo Seixas e dos vereadores Humberto Neves Garcia que é o presidente da câmara municipal, além dos vereadores John Auler, Evanei Mendonça, Russel Lelo e do secretário de gabinete Riça Junior.

Foram discutidos várias idéias a serem implantadas no conjunto habitacional Rio Madeira, que visam o melhoramento social dos moradores. As principais reivindicações dos moradores do conjunto foram:

*Ausência de sinal celular (Que ocasiona transtornos a todos pela falta de comunicação em caso de urgência)

*Transporte público e escolar aos moradores. (O município não tem estrutura em transporte público que ofereça aos moradores do local).

*Oluminacao da BR 230 no trecho do portal até o conjunto ( A escuridão oferece perigo aos que trabalham a noite)

*Coleta de lixo seletiva que possa ter a participação de todos.

*A criação de uma orta comunitária para que os moradores possam plantar verduras etc.

*Segurança pública ausente no local, que ocasiona temor em meio aos moradores em caso de necessidade.

*Sinalizar o trecho que compreende a estrada até ao conjunto residencial.

*Criar redutores de velocidade na estrada para prevenção de acidentes.

*Aproximar aos moradores unidades bancárias, e postos de atendimento público aos moradores.

O prefeito Herivaneo Seixas disse que, vai apurar todas as irregularidades no Residencial Rio Madeira, disse ainda que, a Caixa Econômica deve fazer justiça aos cadastrados que não tem sua casa própria, o prefeito pediu aos presentes que colaborem com sua gestão dando idéias para que possa administrar a cidade, ouvindo a todos. Finalizou