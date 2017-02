Humaitá voltará a ser iluminada, anunciou Herivaneo Seixas

O prefeito de Humaitá, anunciou no final da tarde desta sexta-feira (03) a revitalização da iluminação pública das ruas do município, o prefeito disse que uma frente de trabalho para a recomposição da iluminação pública da área urbana do município, já está fazendo a troca das lâmpadas queimadas e recuperando a iluminação dos postes que estão com problemas e sem funcionamento. De acordo com o prefeito Herivaneo, a frente de serviços teve início no bairro de São Domingos Sávio e seguirá contemplando locais onde não há iluminação pública e não estejam em funcionamento.

Serão investidos mais de R$ 120 mil reais, para compras de lâmpadas relés, reatores e braços para atender esta primeira etapa do trabalho. Herivaneo Seixas disse ainda que já está estudando a extensão da iluminação pública do Portal até o Residencial Rio Madeira, pois o local está bastante perigoso e escuro, causando temor aos moradores que precisam retornar do trabalho durante a noite. Herivaneo Seixas acredita que nos próximos 120 dias toda a cidade estará iluminada, garantindo tranquilidade e segurança à população de nossa cidade.

A prefeitura já tem uma equipe de manutenção de iluminação pública que deverá concluir todo o trabalho de revitalização e manutenção. O prefeito encerrou suas palavras, agradecendo o apoio recebido da população, e fez um pedido à todos para que sejam parceiros da prefeitura informando sobre lâmpadas queimadas, luminárias danificadas e, sobretudo, contendo os atos de vandalismo e depredação que prejudica a todos.