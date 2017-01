HUMAITÁ TERÁ ‘NOVO’ ANEL VIÁRIO

O município de Humaitá ganhará um novo anel viário desta vez, será no entroncamento das BRs 319 e 230. O anel viário terá duas opções de entrada ao nosso município, que ganhará mais uma estrada que ligará o anel até o setor industrial do município, por onde trafegarão carretas e caminhões de cargas até os portos do Passarão e do Grupo Masutti.

Com a implantação e o funcionamento das unidades portuárias pesadas, o fluxo de carretas diário serão maiores que 150 unidades, o que irá ocasionar um movimento logístico muito grande, e a malha viária do município não está preparada, para este movimento pesado intenso que deve ocorrer a partir de março quando a J F Oliveira Navegação e Transporte LTDA deverão iniciar sua operação em nossa cidade, o que irá gerar mais de 1000 empregos diretos e indiretos, gerando renda e divisas ao capital interno do município.

O anel viário do km 08 da BR 230 era um sonho do ex-gestor do município, Dedei Lobo (PMDB) que agora será realidade no governo do ‘novo’ prefeito Herivaneo Seixas (PROS) que deverá apresentar um projeto técnico na SEINF do estado, para aprovação e execução da obra. Herivaneo Seixas se reunirá com o governador José Melo (PROS) semana que vem, para delinearem juntos uma série de projetos a serem aprovados e executados em Humaitá, dentre as quais, o asfaltamento de várias ruas que já apresentam problemas de infraestrutura, devido ao inverno amazônico.