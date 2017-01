Humaitá terá agência do INSS até outubro

O município de Humaitá recebeu a visita do gerente do INSS no Amazonas Clizares Santana que veio juntamente com o Deputado Federal Silas Câmara (PRB) para anunciar a retomada da obra de construção do prédio do INSS em nosso município. O vereador Russel Lelo em reunião acontecida na Escola Estadual Patronato Maria Auxiliadora, cobrou a construção de um posto de atendimento para auxiliar toda a população que trabalha e contribui para o órgão, e que muitas vezes gastam mais da metade de um salário mínimo para receberem atendimento em Porto Velho, quando poderíamos evitar toda essa despesa com a implantação deste posto em nossa cidade.

O gerente executivo do INSS Clizares Santana disse que, estava no município para anunciar a retomada das obras de construção do posto, pois a empresa que havia iniciado a construção havia abandonado a obra, deixando os serviços paralisados, Clizares disse ainda que, a licitação já deve acontecer ainda este mês e o prazo para termos a inauguração do posto é para até o mês de Outubro do corrente ano.

O prefeito Herivaneo Seixas (PROS) disse que a mão amiga do deputado federal Silas Câmara, lhe garante a certeza de que ele não está sozinho nessa caminhada administrativa, que com a graça de Deus vai conquistar grandes obras para seu município, pois quer escrever seu nome na história de sua cidade, como um dos melhores prefeito dos últimos anos. Herivaneo Seixas agradeceu a presença do vice-prefeito Rademaker Chaves, do vereador presidente Humberto Neves Garcia e vários vereadores presentes, finalizando dizendo que conta com seus parceiros da câmara para aprovação de projetos que visarão o bem estar social de nosso povo.

O posto do INSS ficará localizado bem ao lado da Escola Municipal Ir. Carmem Cronebold que fica localizada aqui no bairro de São Pedro.