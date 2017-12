Humaitá sonha com a pavimentação das BRs

Localizada entre as BRs 319 e 230, Humaitá é uma das cidades do interior do Amazonas com maior potencial econômico. Forte na pecuária e exploração de grãos e minério, o povo humaitaense sonha com a pavimentação das rodovias afim de vivenciar dias de prosperidade.

O ex-prefeito do município, Dedei Lobo, é categórico ao afirmar que o asfaltamento da via trará desenvolvimento econômico ao local.

“Recentemente o Amazonas foi declarado livre da febre aftosa. Com as BRs asfaltadas, novos empresários serão atraídos para a cidade. Humaitá é um município privilegiado porque é cortado por duas rodovias e a pavimentação delas trará uma condição melhor para esta região. Humaitá tem todas as instituições governamentais, tem os campos de produção de soja, milho e arroz já destravado para produção, e com o porto graneleiro isso vai beneficiar muito a população”, disse.

A agente comunitária de saúde Renágila França, 28, nasceu e se criou em Humaitá e diz que, desde pequena, ouve promessas de asfaltamento das BRs 319 e 230. A rodovia pronta, segundo ela, abrirá um leque de oportunidades de renda para os moradores.

“Muita gente sobrevive de vendas e queremos a estrada para termos o livre acesso de ir e vir. A gente vive preso aqui. Tem o ônibus, mas é uma viagem perigosa. Desde pequena escuto promessas, mas até agora nada. Com essa visita dos deputados nasce um novo sonho. Nós confiamos no David Almeida e sabemos que ele lutará para que nosso sonho se torne realidade”, afirmou.

Compartilhando do mesmo pensamento, o professor Luís Vanderlei Nascimento da Silva, acredita que com a visita da Caravana o sonho de ver a BR asfaltada está mais próximo.

“A vinda do Presidente da Assembleia, deputado David Almeida e dos demais deputados na comitiva, fortalece ainda mais essa luta, pois a pavimentação dessa rodovia é de suma importância, não apenas para a capital, mas para o município de Humaitá e outros adjacentes, como Lábrea, Manicoré, entre outros. E essa visita nos faz crer que o sonho está mais próximo de se tornar realidade”, frisou.

Comunidade Realidade

Há três anos, o carioca Adeildo Queiroz deixou o Rio de Janeiro para morar na comunidade de Realidade, no município de Humaitá, junto da esposa que é amazonense. Dono de loja de material de construção, Carioca da Realidade como é conhecido na região, está bastante animado com a possibilidade de ver a estrada asfaltada, depois que a comitiva liderada pelo presidente da Aleam, deputado David Almeida, passou por lá. “A expectativa de melhora é grande. Essa estrada de terra era pior e já melhorou bastante, mas fica intrafegável no período chuvoso, que começa em dezembro”, disse.

Segundo ele, a dificuldade de acesso e problemas na trafegabilidade causa transtornos para comércio local. “Frete é muito caro de Manaus para comunidade de Realidade. Muitos se recusam a trazer mercadoria por conta da estrada não ser asfaltada e quem aceita, cobra muito caro”, lamentou.