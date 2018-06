HUMAITÁ RECEBE MOBÍLIA ESCOLAR DO GOVERNO FEDERAL

A Prefeitura de Humaitá, por meio da Secretaria de Educação, cadastrando propostas de melhorias e compra de equipamentos para a Educação através do Plano de Ações Articuladas do Ministério de Educação.

O PAR é realizado em todo nosso país e para a realização do processo de atualização a Secretaria de Educação contou com uma assessoria especializada.

O Plano de Ações Articuladas é um instrumento de planejamento da Educação por um período de quatro anos. O município de Humaitá foi contemplado com recursos, sendo para a compra de mobiliário escolar.

Seguindo os padrões nacionais, a prefeitura de Humaitá através da Secretaria de Educação recebeu na manhã desta sexta-feira o mobiliário escolar para as Escolas Municipais e Rurais.

Segundo a Secretária de Educação Raimunda Darque, toda a mobília escolar é fruto de um convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que através do Plano de Ações Articuladas contemplou o município humaitaense graças ao bom desenvolvimento de suas ações escolares e sua legalização com os processos governamentais.

“Fizemos um diagnóstico de toda a situação escolar de nosso município e justificamos a necessidade do convênio, e por sermos um município adimplente com todas suas contas regularizadas, graças a gestão do prefeito Herivaneo. Como estamos totalmente legalizados e habilitados fomos contemplados com mais essa melhoria para as crianças e jovens”, conta Raimunda Darque, Secretária de Educação.

O prefeito Herivaneo Seixas, disse que o município de Humaitá foi contemplado com jogos de mesa e cadeira para os alunos, mesas adaptadas para cadeirantes e mesas e cadeira para professores e diretores, quantidade suficiente para mobiliar as salas de aulas das escolas.



Considerando a importância do mobiliário escolar no processo educacional, o prefeito Herivaneo Seixas fez questão de estar presente na entrega do mobiliário escolar e assegurar que os alunos possam dispor de conforto e qualidade. “Escolhemos o que há de melhor na indústria de mobília escolar para que nossas escolas sejam modelo em mobília e principalmente ensino e aprendizagem, quero agradecer o empenho da Secretária Darque é de todo o quadro de servidores da educação, agradecer a Deus e ao povo de Humaitá por acreditar em nosso trabalho” afirmou o prefeito Herivaneo Seixas.

Texto Chaguinha

Acrítica de Humaitá