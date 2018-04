HUMAITÁ INAUGURA O 1° PELOTÃO BOMBEIRO DO SUL DO ESTADO

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas inaugurou nesta sexta-feira (13) às 10h00 da manhã o 1º Pelotão Destacado de Incêndio Florestal e Meio Ambiente do sul do Amazonas, que atenderá as demandas de incêndios Florestais e urbanos, com trabalho de educação ambiental e outras ações destinadas ao convívio social.

“Deus tem abençoado o município de Humaitá, hoje me sinto feliz em estar inaugurando um Posto dos Bombeiros em Humaitá, graças ao apoio do governador Amazonino Mendes, que é um grande parceiro nosso, agradeço também, ao Cmte. BOMBEIRO Mauro, ao Major Bombeiro J. Wilson por nos conceder este pelotão que vai atender as demandas de incêndios florestais e urbanos, onde também esta realizando palestras educativas, que já foram iniciadas no bairro de Nova Esperança.”

“Minha alegria hoje, é compartilhada também, com meu vice-prefeito Rademacker Chaves, com o presidente da Câmara Paizinho e todos os vereadores, além dos secretários e todo o povo presente, nossa cidade melhora a cada dia, e com as bênçãos de Deus, estamos caminhando firmes, para fazer de Humaitá, uma cidade melhor para todos nós!“. Finalizou o prefeito.

acriticadehumaita.com.br