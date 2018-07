Humaitá ganha JUCEA DIGITAL

O prefeito Herivaneo Seixas anunciou na manhã desta terça-feira (03) a implantação da Junta Comercial do Estado do Amazonas (JUCEA)no município. Herivaneo Seixas disse que esta conquista é um avanço para a classe empresarial do Sul do Amazonas, pois, a burocracia e a dificuldade que era um grande entrave na hora de regularizar uma empresa serão superados com custo zero,em sua logística pois agora tudo pode ser feito aqui em Humaitá, o que antes só poderia ser feito em Manaus.

A Junta Comercial do Amazonas (Jucea) vai passar a emitir Registros de empresas, inscrições, fazer alterações em contratos sociais e baixa de registro junto a Receita Federal, entre outros serviços, em Humaitá encurtando distancias e facilitando a vida empresarial dos micros e pequenos empreendedores residentes no sul do Amazonas, uma vez que, todo os serviços realizados pela JUCEA/AM estarão disponíveis em Humaitá e pode atender não somente os empresários do município como também, empresários dos municípios vizinhos a Humaitá. *”Agradeço ao governador Amazonino Mendes, ao presidente da JUCEA Antônio Lopes, ao SEBRAE e os demais órgãos envolvidos, na implantação da JUCEA digital que chega em boa hora aos nossos empresários e escritórios contábeis. Estamos avançando e melhorando ainda mais nossa cidade, graças a Deus e ao povo que confiou nesse pequeno homem aqui!”*. Finalizou Texto Chaguinha

