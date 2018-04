HUMAITÁ EM LUTO

Faleceu na manhã deste sábado no Hospital Geral do município a professora MARIA DE JESUS LEAL NINA. A educadora aposentada, estava internada há alguns dias com uma série de complicações de saúde que foram se agravando diariamente, até as 06h00 desta manhã, quando faleceu.

Professora Neguinha era muito querida em nosso meio social, e certamente deu aula para milhares de estudantes de nossa rede escolar. Nossos sentimentos de pesar e tristeza para toda a família, neste momento de dor espiritual.