HUMAITÁ COMEMORA SEUS 149 ANOS DE SUA EMANCIPAÇÃO POLITICA

A Prefeitura Municipal realizou na manhã deste dia 15 de maio, atividades cívicas, em comemoração ao aniversário do município, na Praca da Matriz.

Durante a solenidade, aconteceram desfiles e apresentações dos estudantes das escolas municipais e estaduais. A solenidade teve ainda a participação de autoridades locais que discussaram em referência a data de 15 de maio, ao público presente.

O prefeito do municipio *Herivaneo Seixas*, plantou uma muda de MANGABEIRA, oriunda do projeto de producao de mudas realizado pela Semapa de Humaitá.

Aconteceu ainda um concurso de escolha do bolo de aniversário mais bonito que foi cortado e oferecido aos prresentes no local.

A solenidade marcou a comemoração do aniversário do Município de Humaitá que completou 149 anos.

A comemoração irá se estender durante todo o dia de hoje, encerrando no Parque de Exposições Dr. RENATO PERREIRA GONÇALVES com o show nacional com o cantor sertanejo *Gustavo Lima*.

*Texto Chaguinha

Acritcadehumaita.com.br*