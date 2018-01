Hospitais do AM irão receber campanhas

O Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) inicia suas atividades para o triênio (2018-2020) intensificando as campanhas de conscientização nas próximas semanas do mês de janeiro nas instituições e unidades de saúde onde serão distribuídos o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

A intenção do órgão é dar esclarecimentos aos profissionais da saúde e, assim, fortalecer o segmento. Ele busca, ainda, parcerias com as Instituições de Ensino Superior (IES) da capital para viabilizar e capacitar o profissional de enfermagem de forma presencial e através de videoconferências (telessaúde) aos profissionais do interior.

Um calendário foi criado para reuniões com Responsáveis Técnicos (RT) das instituições de saúde de empresas de Enfermagem, assim como, a constituição de representantes do Coren-AM nos municípios polo.

O objetivo das campanhas visa proporcionar condições aos profissionais colaborando cada vez mais com exercício das atividades e fortalecendo o papel da enfermagem. As ações serão realizadas pelos departamentos de Fiscalização e Processos Éticos-Disciplinares.

A intenção é, respectivamente, disciplinar, legalizar e fiscalizar o profissional de enfermagem, visando os resgatar valores éticos, valorização do processo de trabalho na profissão, gerenciar toda a tramitação de processos éticos e disciplinares no âmbito do Coren-Am.

O presidente do Coren-AM Sandro André enfatiza que todo profissional deveria reservar um tempo para cuidar das questões políticas da classe, só assim viveríamos dias melhores. “Não basta criticarmos, precisamos nos envolver e dar nossa contribuição. Reconhecemos que até o momento há um distanciamento entre o Conselho Regional de Enfermagem e a categoria. Precisamos ser um! ”, salientou.

De acordo com a nova gestão do Conselho, a ação será um trabalho em conjunto onde os profissionais da enfermagem do interior e capital poderão se capacitar com diversos cursos e treinamentos voltados a classe.