Homem pagou R$10 e fez sexo oral em criança na Zona Leste de Manaus

Ele foi preso por policiais militares da 9ª Cicom e levado para a Depca

Daniel Landazuri

Polícia Civil ainda não divulgou se o homem tem parentesco com a vítima | Foto: Reprodução

Manaus – Um homem de 33 anos foi preso, na última segunda-feira (15), na rua Rio Curiau, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos.

Segundo a polícia, o homem praticou sexo oral na vítima e ofereceu R$ 10 para ela ficar calada e não contar o ato aos familiares.

De acordo com informações do relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o homem foi detido por policiais militares da 9ª Cicom, na casa onde morava.

Leia também: Jovem de 15 anos conta detalhes de estupro e como escapou da morte

A delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que a vítima era vizinha do suspeito.

Tuma destacou ainda que o crime ocorreu na residência da vítima e a polícia foi acionada pela avó materna da criança, que flagrou o ato do infrator contra a neta dela.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos trâmites legais na delegacia, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital

Fonte: emtempo.com br