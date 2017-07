Homem morre afogado ao tentar atravessar igarapé de balneário em Rio Preto da Eva

Vinicius Leal

Um homem até o momento não identificado morreu afogado na manhã deste domingo (9) em um balneário localizado no município de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros da capital. Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, a vítima tentou atravessar o igarapé do balneário nadando e acabou se afogando.

O caso aconteceu por volta das 10h no Balneário Municipal Recanto dos Buritis, localizado na entrada da cidade de Rio Preto da Eva, segundo informou a 3ª Companhia Independente da Polícia Militar de Rio Preto da Eva.

A vítima, primeiramente, teria desaparecido após adentrar no igarapé. Depois de darem falta do homem, já o encontraram sem vida, conforme informou o Corpo de Bombeiros. O resgate foi feito por um guarda-vidas da Prefeitura de Rio Preto da Eva e o corpo recolhido para necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

